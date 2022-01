Violenza inaudita e sangue a San Severo: raffica di calci e pugni, 39enne finisce in ospedale

Aggredito con calci e pugni, finisce in ospedale un 39enne di San Severo. L'aggressione è avvenuta ieri sera, in piazza Tondi. Per le ferite riportate, l'uomo è stato ricoverato all'ospedale Masselli Mascia. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sulla vicenda, sono in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona. Ancora una volta la città dell'Alto Tavoliere è teatro di un gravissimo episodio. La scorsa notte due attività commerciali sono finite nel mirino della malavita, che evidentemente ha alzato decisamente il tiro.

Sgomenta la comunità, alle prese, orami da troppo tempo, con la spregiudicatezza e la spietatezza di clan e sodali.