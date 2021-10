Attimi di terrore a San Nicandro: dà in escandescenza, impugna spranga di ferro e colpisce persone e cose

Attimi di terrore ieri sera a San Nicandro Garganico in zona campo sportivo. Un soggetto extracomunitario in evidente stato di alterazione psicofisica, ha impugnato una mazza di ferro procurando danni alle cose e alle persone.

Sono stati minuti terribili. Alcuni cittadini si sono allontanati e rifugiati nelle abitazioni.

Soltanto grazie all'intervento di carabinieri, della polizia locale, dell'Avers e di alcuni cittadini, si è scongiurato il peggio. L'esagitato è stato bloccato e trasportato all'ospedale Masselli Mascia di San Severo per una perizia medica.

"Invito tutti i cittadini incorsi in questo spiacevole fatto a denunciare l'accaduto ai Carabinieri, in modo da fornire il maggior numero di elementi utili ai provvedimenti più opportuni e urgenti. San Nicandro non può e non deve più essere la "terra di nessuno" il commento del sindaco Matteo Vocale.