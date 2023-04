Panico al Rione Martucci: tenta una rapina in pizzeria, ma viene inseguito e aggredito

Tenta una rapina in pizzeria, ma viene inseguito e malmenato in strada, da un gruppo di persone, al momento non ancora identificate. E' successo ieri sera, in via Di Salpi, al Rione Martucci, a Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 21, quando il presunto rapinatore è stato trovato sull'asfalto, sanguinante e malconcio, al punto da rendere necessario l'intervento di una ambulanza del 118, con automedica: alcuni passanti, infatti, visto il corpo a terra, avevano lanciato l'allarme pensando anche ad un possibile investimento.

Il giovane, che è stato trovato in possesso di una pistola a salve, è stato poi trasportato in ospedale, dove è attualmente piantonato dalla polizia, che sta valutando la sua posizione in merito alla tentata rapina. Al momento non è nota la prognosi (già emessa dai medici), ma le sue condizioni - al netto di ferite ed escoriazioni - non dovrebbero essere gravi.

Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti della squadra mobile di Foggia, che hanno ascoltato i presenti e stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti nelle vicinanze della pizzeria colpita e nella zona dell'aggressione. Nella stessa serata, un'altra rapina - questa volta consumata - era stata messa a segno in danno di una rivendita di tabacchi, in viale Di Vittorio, a Foggia, da parte di un giovane armato di revolver. Alla polizia il compito di capire se i due episodi siano collegati o meno. Solo pochi giorni fa, un caso simile è accaduto sui Monti Dauni (leggi)