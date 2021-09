Giovani picchiati e rapinati in piazza Mercato, calci e pugni e fuga con il borsello: vittime hanno riportato lesioni guaribili in 10 e 15 giorni

E' successo la notte tra sabato e domenica in piazza Mercato a Foggia. Vittime due 28enni di Lucera. Sul posto le volanti della polizia

E' soltanto di oggi la notizia che la notte tra sabato e domenica in piazza Mercato, nel cuore della movida già teatro di violenti pestaggi e rapine, due ragazzi di 28 anni di Lucera sono stati presi a calci e pugni e derubati del borsello in uso a uno delle due vittime. Entrambi hanno riportato lesioni guaribili in 10 e 15 giorni.

I malviventi sono fuggiti. Potrebbero rivelarsi decisive alla loro identificazione le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei locali della piazza.

Nonostante gli arresti compiuti nei giorni scorsi, i controlli e i provvedimenti presi dalle forze dell'ordine, restano i problemi nella piazza frequentata dai giovani soprattutto nel fine settimana.