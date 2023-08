Choc ad Apricena: pugno e pistola puntata alla testa di un consigliere comunale

Prima un pugno, poi una pistola puntata alla testa: è la sequenza dell’aggressione descritta dal Pd di Apricena, vittima Michele Lacci, capogruppo del partito in Consiglio comunale.

“Questa mattina è accaduto un episodio davvero spiacevole – raccontano dal circolo di piazza dei Mille - Il nostro capogruppo, Michele Lacci, è stato prima vigliaccamente colpito con un pugno e poi, come se non bastasse, gli è stata puntata una pistola alla testa, solo perché chiedeva, in maniera educata e pacata, spiegazioni riguardo ad uno schiaffo ricevuto poco prima dal figlio”.

Il Partito Democratico esprime la sua più totale solidarietà e vicinanza a Michele Lacci e alla sua famiglia e ringrazia i presenti che sono intervenuti per scongiurare il peggio, “a testimonianza che la parte sana di Apricena, che non accetta tali episodi, è la stragrande maggioranza”.

Esprime preoccupazione per un “episodio estremamente allarmante, se si considera che poteva accadere a qualsiasi cittadino che era lì di passaggio e che, in pieno giorno, senza alcuna ragione, poteva essere oggetto di aggressioni a mano armata”.

Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine, che il Pd ringrazia per il lavoro che svolgono quotidianamente in città per garantire sicurezza. “Siamo certi che assicureranno in tempi stretti il soggetto alla giustizia”, concludono.

L’autore dell’aggressione sarebbe un giovanissimo apricenese a leggere quanto scritto sui social dal sindaco Antonio Potenza. Ha subito telefonato al consigliere comunale esprimendo la massima vicinanza a nome suo e di tutta la città.

“Ho contattato tempestivamente le Forze dell’Ordine che mi hanno garantito il massimo impegno affinché nel minor tempo possibile il responsabile sia consegnato alla giustizia”, afferma, fiducioso che non passerà molto tempo, anche grazie all’ausilio della videosorveglianza attiva. – ha riferito - La città ripudia ogni genere di violenza e illegalità, a maggior ragione quando a commettere certi gesti siano dei ragazzi. Ai genitori si chiede maggiore vigilanza sui propri figli, anche perché con il gran numero di telecamere installate sul territorio e il grande lavoro da parte delle forze dell’ordine, la strada del carcere per chi sbaglia è segnata”.