Trasportato in pronto soccorso dopo l'incidente, colpisce infermiere con pugni e schiaffi

Ancora un'aggressione al pronto soccorso di Foggia: la vittima, questa volta, è un infermiere 63enne colpito da un pugno al volto e da una raffica di schiaffi da un uomo soccorso in seguito ad un incidente stradale e trasportato a bordo dell'ambulanza del 118 al Policlinico Riuniti. Appena sceso, il paziente ha prima sferrato un pugno contro il mezzo, poi si è scagliato contro l'infermiere. L'autista ed il soccorritore che erano con lui sarebbero stati aggrediti verbalmente.

Il malcapitato se la caverà con dieci giorni di prognosi, mentre l'aggressore è stato sottoposto a controlli e dimesso. Le forze dell'ordine sono giunte in ospedale grazie alla richiesta di intervento lanciata da una collega della vittima attraverso il dispositivo di allarme di cui è stato dotato il pronto soccorso: "Non veniamo tutelati da nessuno. Lavoriamo per portare il pane a casa, per mantenere le nostre famiglie, i nostri figli. Non possiamo vivere così, con la paura che ci accada qualcosa. Chiediamo maggiore tutela" il commento all'Ansa dell'operatore del 118.