Aggredita la primaria del pronto soccorso del Policlinico di Foggia

Ancora una aggressione al pronto soccorso del Policlinico di Foggia. Vittima dell’accaduto, questa volta, è stata la primaria della struttura, la dottoressa Paola Caporaletti, che è stata violentemente strattonata, insultata e minacciata da una donna, familiare di un paziente in attesa di ricevere cure.

Il fatto è successo nel pomeriggio, proprio mentre i sindacati di categoria e i vertici dell’Ordine dei Medici della Provincia di Foggia erano a Palazzo di Città per affrontare la problematica della violenza in corsia con la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore alla Legalità, Giulio De Santis.

Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, un paziente è arrivato in pronto soccorso accompagnato da due donne e una ragazza.

Mentre l'uomo era sottoposto al triage la ragazza si è sentita male e una delle due donne in attesa avrebbe iniziato ad inveire contro alcuni operatori sanitari; a quel punto la primaria è intervenuta per sedare gli animi e per soccorrere la ragazza, ma è rimasta essa stessa vittima della donna, che l’avrebbe prima minacciata, poi violentemente spintonata e strattonata.

Sull’accaduto, denunciato alle forze di polizia, è intervenuto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia che ha espresso “solidarietà e vicinanza a chi è stato colpito e ha chiesto alla direzione strategica dell’ospedale di porre in essere tutte le attività sia di denuncia che di prevenzione affinchè questi episodi siano puniti e non si ripetano ancora”.

Intanto, in Comune, la sindaca Episcopo - con l’assessore De Santis e i consiglieri Pasquale dell’Aquila e Achille Capozzi - ha accolto i sindacati Anaao Assomed (presente il segretario aziendale Fabrizio Corsi) e Cimo Fesmed (con il segretario aziendale Graziano Minafra) insieme al presidente dell’Ordine dei Medici, Pierluigi De Paolis che hanno avanzato proposte concrete e misure da adottare per limitare il fenomeno, incarnato in sala dai due medici vittime delle ultime gravi aggressioni.

L'incontro è durato oltre un'ora. Tra le proposte messe sul tavolo, vi è innanzitutto la necessità di istituire un presidio fisso di forze dell’ordine all’interno del Policlinico di Foggia ma anche avviare una campagna sociale che possa coinvolgere la cittadinanza dal basso per sensibilizzare pazienti e utenti del pronto soccorso (e in generale dei servizi ospedalieri) ad approcci positivi e collaborativi con i camici bianchi (le basi di questo progetto verranno tracciate in un ulteriore incontro in assessorato già calendarizzato per il prossimo lunedì). Il Comune, da parte sua, valuterà la possibilità di costituirsi parte civile nei processi che scaturiranno dagli episodi di registrati nelle ultime settimane.