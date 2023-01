Secondo quanto riferito alle agenzie di stampa da Pasquale Montesano, che ha chiesto immediati, urgenti e concreti interventi, "la carenza degli organici, la fatiscenza delle strutture, l'assenza di adeguati corsi di aggiornamento e formazione, la carenza del vestiario e la mancata copertura dei ruoli di comando e direzione dell'istituto foggiano, crescono in maniera esponenziale mentre aumentano eventi critici".

Lo ha reso noto l'Osapp due giorni fa. Il sindacato denuncia le condizioni di "grave disagio" e "disumane" in cui si trovano a lavorare i poliziotti penitenziari nel nosocomio foggiano, "fuori da ogni logica".

Violenza inaudita in via delle Casermette: due detenuti prendono a pugni in testa un poliziotto