Caos al 'Quartiere Ferrovia', insulti e minacce alla polizia locale: ambulante abusivo si avventa contro due agenti

L'uomo è stato denunciato per violenza, resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale. "Questi atti di violenza non ci intimoriscono affatto", è la risposta della Uil Fpl di Foggia

Si è opposto al controllo della polizia locale, ha inveito e minacciato i due agenti intervenuti, e ha tentato di aggredirli. È accaduto al Quartiere Ferrovia di Foggia nel pomeriggio di ieri.

I due agenti, con l'aiuto di altri colleghi giunti sul posto, sono riusciti a fermare l'uomo che, dopo gli accertamenti di rito, è stato denunciato per violenza, resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale. Successivamente, è stata passata al vaglio anche la sua posizione sul territorio italiano.

"Questi atti di violenza non ci intimoriscono affatto e il nostro impegno a difesa dei cittadini nel Quartiere Ferrovia continuerà come e più di prima", fa sapere il Coordinamento Polizia Locale Foggia della Uil Fpl.

Negli ultimi giorni, gli agenti incaricati di effettuare pattugliamenti e controlli nella zona della stazione hanno provveduto ad emettere 6 ordini di allontanamento (Daspo Urbano), 2 sanzioni per il mancato uso delle mascherine e 3 verbali per la vendita in via Podgora e via Piave di merce usata senza autorizzazione.