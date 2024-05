Paura nel Foggiano, pitbull azzanna bambina di 7 anni: "Mia figlia è sotto choc"

Cane Pitbull si svincola dalla padrona e si lancia in strada, dove azzanna prima una ragazza di 15 anni e poi una bambina di 7 anni che giocava poco distante, finita in pronto soccorso insieme alla madre, intervenuta in suo soccorso. È, in breve, quanto accaduto lo scorso sabato pomeriggio, a Serracapriola, dove un cane Pitbull di proprietà, di circa un anno, ha seminato il panico in una zona semi-centrale del paese.

"La bambina ha visto il cane azzannare una ragazza di passaggio e, d'istinto, è scappata. Questo suo movimento deve aver attirato l'attenzione del cane, che le si è avventato contro facendola cadere a terra. A quel punto ha iniziato ad azzannarla alle gambe e alle braccia", racconta il genitore. Le urla disperate della bambina hanno attirato l'attenzione della madre che, in preda al panico, si è letteralmente "tuffata" dal balcone dell'abitazione, al primo piano, per liberare la piccola.

In questo slancio, la donna si è fratturata il piede destro e ha riportato diverse ferite alle braccia e alle mani nel tentativo di liberare la bambina dalla presa del cane. "Quando mia moglie è arrivata, il cane era sopra la bambina e stava già risalendo verso la gola", spiega l'uomo ancora scosso per l'accaduto. Madre e figlia sono state quindi trasportate dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di San Severo, entrambe in 'codice arancione'.

Qui i medici hanno medicato le ferite e stabilito una prognosi di 20 giorni per la bambina e di 60 giorni per la madre, la cui situazione è stata aggravata dalla frattura del piede. L'aggressione, avvenuta intorno alle 17, è durata una manciata di minuti che sono sembrati un'eternità: "Mia figlia è tuttora sotto shock, ha paura e ha degli incubi terribili", aggiunge l'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Serracapriola, che hanno raccolto la denuncia delle vittime e hanno avviato gli accertamenti del caso. Il cane, invece, verrà sottoposto a un periodo di osservazione disposto dall'Asl veterinaria.