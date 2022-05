Pestaggio in piazza Mercato: comitiva infastidisce ragazza, poi aggredisce il padre intervenuto per difenderla

Prima gli apprezzamenti - pesanti - nei confronti della figlia; poi la violenza - una vera e propria aggressione - in danno del padre, intervenuto per difendere la giovane. Questa, in breve, la dinamica del pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, in piazza Mercato, zona centrale di Foggia, già in passato teatro di risse e aggressioni. La vittima è un 45enne di nazionalità polacca, che ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Policlinico Riuniti di Foggia: se al caverà in 20 giorni. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti in zona.