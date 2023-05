Violenza inaudita in piazza Mercato: ragazzi picchiati senza motivo, uno finisce in ospedale

Circolano in queste ore sui social le testimonianze di giovani foggiani vittime di un’aggressione gratuita e inspiegabile. La brutta vicenda è accaduta stanotte a piazza Mercato, teatro non di rado di violenti e rapine.

Intorno alle 3.30, Giuseppe e Vito stanno passeggiando proprio nella piazza quando vengono “aggrediti da due tipi di neanche 18 anni”. Giuseppe “si becca schiaffi e pugni, probabilmente con un tirapugni” (in ospedale confermeranno che l'aggressione non è stata fatta solo a mani nude, ma che è stato utilizzato anche un oggetto non meglio identificato), l'amico “uno schiaffo sotto l'orecchio”. “Senza alcun motivo e senza vergogna”, si sfoga sui social la fidanzata di Giuseppe.

Raggiunto al telefono Vito ci racconta che in quel momento ha cercato di reagire per difendere se stesso e l'amico e che alla fine non l'ha fatto: un po' per "paura della piega che avrebbe potuto prendere la situazione", ma anche perchè i due aggressori si danno alla fuga.

Quando Giuseppe si rimette in piedi, ha “zigomo sinistro e occhio sinistro tumefatti” e sanguina. Viene portato al pronto soccorso e sarà dimesso intorno alle 15 con una prognosi di 27 giorni (ha ecchimosi, escoriazioni, microfratture, un trauma contusivo). “Sta bene, ma senza cellulare” rassicura la ragazza che però è delusa, arrabbiata e rammaricata.

“Ne parlo pubblicamente – si sfoga – solo perchè la gente deve sapere che razza di città stiamo diventando. Piazza Mercato va chiusa, bandita. C'è violenza ogni sabato. Picchiano senza motivo. Piazza mercato va monitorata. Attivate le telecamere e punite. Non fate gli indifferenti. Attivate chiunque. La campagna elettorale fatela su queste cose. I giornali ne parlino, la polizia agisca. I commercianti di quella zona si ribellassero. Quei ragazzini oggi staranno mangiando il sugo della mamma, noi al pronto soccorso. Denunciate. Questa situazione deve finire”.

Vito, invece, sta "bene fuori, ma male dentro": "Sono nervoso, ho crisi di pianto perchè non ho fatto nulla - ci dice - e perchè questa e le altre cose che accadono qui sono il risultato dell'abbandono in cui versa da tempo piazza Mercato".