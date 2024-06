Aggressione omofoba in piazza Mercato: volano schiaffi e pugni, una persona in ospedale

Non migliora la situazione nelle strade della movida foggiana, in particolar modo a piazza Mercato. Da anni i residenti, i commercianti e gli avventori denunciano lo stato di totale anarchia che vige in quei luoghi di ritrovo.

L'ultimo grave episodio sabato sera, quando dopo la mezzanotte un gruppo di una decina di ragazzi, forse anche minorenni, si aggirava per la piazza in cerca di qualcuno da prendere di mira. Finché hanno trovato un ragazzo la cui "colpa" - evidentemente - è stata quella di essere omosessuale. Senza alcun motivo, senza alcun preavviso, da dietro, uno di loro gli ha sferrato uno schiaffone in pieno volto.

Il ragazzo, d'istinto, ha lanciato contro il gruppo il contenuto del drink che stava bevendo. Questo suo gesto ha innescato altra violenza. Il gruppo è tornato indietro e, ancora una volta, uno di loro ha tirato un pugno alla gola ad un amico del ragazzo. Non contenti hanno iniziato ad insultare sia il ragazzo che la sua amica di colore con epiteti omofobi e razzisti.

Solo l'intervento di alcune pattuglie delle forze dell'ordine ha sedato gli animi. Di seguito è dovuta intervenire anche una ambulanza per soccorrere un'ennesima persona ferita durante lo scompiglio generale. La persona ferita alla gola è stata trasportata in ospedale mentre il ragazzo colpito inizialmente al volto, questa mattina, ha sporto denuncia in Questura. Ora spetterà agli agenti di Polizia risalire agli autori di questa ennesima deplorevole aggressione, anche tramite la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, le quali già altre volte hanno permesso di rintracciare e arrestare gli autori di altri gravi episodi avvenuti in passato.