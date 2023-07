Aggressione omofoba a Foggia: "In questa città viene aggredito chiunque sia diverso"

Alla luce dell'ultima aggressione omofoba avvenuta il 29 giugno "alla luce del sole e in una delle strade centrali della città", il comitato Arcigay 'Le Bigotte' invita tutte le persone che subiscono violenza, aggressioni o discriminazioni di qualsiasi tipo, a sporgere denuncia: "Per faro ci vuole coraggio".

Ci vuole coraggio perché - spiegano - "significa essere obbligati a fare coming out di fronte a rappresentanti delle forze dell’ordine; significa esporsi davanti ad estranei che potrebbero non comprendere e che, lo sappiamo, spesso sottovalutano l’accaduto. Ci vuole coraggio, a sporgere denuncia in un paese che non ha ancora una legge che condanni i crimini d'odio basati su orientamento sessuale e identità di genere".

Arcigay 'Le Bigotte' ricorda che a Foggia si sta assistendo sempre più spesso ad atti di violenza che rimangono troppo spesso relegati al silenzio e all’oblio, come le aggressioni del 28 maggio e del 24 giugno in Piazza Mercato, "aggressioni di matrice razzista o, più in generale, xenofoba".

E ancora, proseguono, "in questa città viene aggredito chiunque sia diverso. Non lasceremo spazio alla violenza. Occuperemo gli spazi per riprenderci le strade, per vivere nella nostra città senza alcun timore o esitazione. Le azioni d’odio non possono passare impunite e noi, come associazione, lotteremo sempre per contrastare ogni tipo di violenza, con ogni mezzo a nostra disposizione".

Il comitato Arcigay Foggia Le Bigotte darà supporto a tutte le persone che subiscono violenza attraverso uno sportello legale gratuito e uno sportello d’ascolto, che si tiene ogni mercoledì pomeriggio presso il Centro Aria in via Ciampitti 42.