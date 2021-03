Foto da Palermotoday

Paura al Tatarella di Cerignola, uomo fa irruzione in ospedale e aggredisce medico: "Sono appena uscito dal carcere"

E' andato in escandescenza accusando il medico di aver causato la morte del feto in una precedente gravidanza. La vicenda risalirebbe ad alcuni mesi fa, ma la moglie dell'aggressore non era stata seguita dal medico aggredito.