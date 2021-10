Dal pronto soccorso di Cerignola i medici scappano: ieri l'ennesima violenta aggressione. Il sindaco: "Situazione drammatica"

Ancora una aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Tatarella di Cerignola. L'ultimo grave episodio risale a ieri pomeriggio dove un medico è stato aggredito da un paziente. Secondo una prima ricostruzione l'aggressore avrebbe reagito dopo aver atteso un po' più del dovuto in sala d'attesa. Nella colluttazione con i sanitari avrebbe danneggiato anche una scultura. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.

Quello di ieri è soltanto l'ultimo di una lunga serie di episodio che si susseguono ripetutamente e con le stesse modalità da ormai troppo tempo. "Per gli operatori si tratta di una vera e propria roulette russa, perché sospesi tra il duro lavoro e la possibilità di essere aggrediti in corsia" evidenzia il neo sindaco Francesco Bonito. "Non si tratta soltanto di una vicenda dai risvolti penali. Le continue aggressioni nel Tatarella, negli anni, hanno prodotto l'effetto di allontanare diversi medici dal nostro ospedale, o potrebbero spingere molti professionisti ad escludere la possibilità di lavorare in una piazza così "calda", tra l'altro in un momento in cui vi è già penuria di personale. L'appeal del nostro ospedale potrebbe essere così definitivamente compromesso e abbiamo l'obbligo di evitarlo"

Il sindaco aggiunge: "Il Pronto Soccorso di Cerignola, al pari della quasi totalità dei Pronto Soccorso di Puglia, vive una situazione drammatica per quanto riguarda la carenza di personale: la Asl sta cercando di tamponare l'emergenza e spingeremo affinché si trovino soluzioni efficaci, rapide e di sistema. Da parte nostra avvieremo un percorso che punti alla presenza di un vigile urbano all'interno del plesso ospedaliero e che, con apposito protocollo, in caso di necessità, possa essere coadiuvato dalle forze dell'ordine. Ognuno deve fare la propria parte affinché il Tatarella sia un posto sicuro"