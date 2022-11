Aggressioni in ospedale: la polizia locale vigilerà il pronto soccorso del 'Tatarella'

Dalle 8.30 alle 20 gli agenti di Polizia Locale vigileranno i locali del pronto soccorso dell’ospedale Tatarella di Cerignola per garantire maggiore sicurezza all’utenza e al personale medico, infermieristico e tecnico del nosocomio di via Trinitapoli. “Nonostante il numero dei nostri agenti sia risicato, abbiamo inteso dotare il Tatarella di un presidio specifico. Negli ultimi anni sono stati numerosi gli episodi di violenza ai danni di medici, guardie giurate (che continueranno ad esserci) e lavoratori dell’ospedale. L’ultimo atto di prepotenza si è verificato qualche settimana fa, quando il familiare di un ricoverato ha pensato bene di aggredire un dottore. È una situazione inaccettabile che intendiamo limitare anche con l’applicazione del Daspo Urbano, entrato a far parte del regolamento di Polizia Locale ad aprile scorso” commenta l'assessore alla Sicurezza, Teresa Cicolella.

“La sicurezza del Tatarella è un tema molto delicato perché attiene direttamente alla qualità del servizio offerto e all’attrattività dell’ospedale: non di rado è successo che i medici del Pronto Soccorso abbiano rifiutato di prestare servizio a Cerignola proprio a causa dei continui atti di violenza perpetrati in corsia. I nostri agenti di Polizia Locale sono circa la metà di quelli previsti in pianta organica: nonostante ciò, il nostro sforzo per garantire maggiore sicurezza in Via Trinitapoli è costante”.

Rimarca il sindaco Francesco Bonito: "Già in campagna elettorale avevamo promesso l’attivazione di un presidio di Polizia Locale al Tatarella. In questi mesi anche la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul Pronto Soccorso, a testimonianza di un impegno concreto condiviso da ogni attore istituzionale di questo territorio. Oggi finalmente siamo nelle condizioni di poter garantire maggiori verifiche di sicurezza sul nosocomio mettendo a disposizione dei nostri vigili ogni strumento utile a porre fine a illegalità diffuse. Inoltre, sul Tatarella prevediamo la sottoscrizione di un protocollo anche con le altre forze dell’ordine”.

Il primo cittadino conclude: “In questi mesi ho personalmente incontrato l’ex direttore generale della Asl e l’attuale commissario, oltre che personale medico: da parte di tutti, vi è stata la richiesta, da noi sottoscritta, di potenziare la vigilanza in corsia. Questo è un primo passo per rendere maggiormente sicuro il Pronto Soccorso del Tatarella e mi auguro che ciascuno faccia la sua parte”.