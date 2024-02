Gemelli picchiati in strada per futili motivi: chieste condanne per complessivi 7 anni e 4 mesi

Condanne per 4 anni e 6 mesi e per 2 anni e 10 mesi di reclusione per i due giovani di Stornara accusati di aver aggredito, per futili motivi, due gemelli 32enni di Orta Nova (qui la vicenda). E’ quanto richiesto dalla pm Dominga Petrilli, al termine della requisitoria tenuta dinanzi alla giudice Flavia Accardo del Tribunale di Foggia, nella lunga udienza che, nel pomeriggio di ieri, ha accolto le discussioni di pubblica accusa, parti civili (avvocati Gianluca Ursitti e Francesco Americo) e difesa (avvocato Umberto Bulso).

L’accusa per i due imputati, a giudizio con rito abbreviato, è di lesioni personali, aggravate dai futili motivi (e non lesioni gravissime, né la più grave omicidio preterintenzionale) perché “non è stato accertato in maniera inequivocabile se le condizioni di una delle due vittime siano peggiorate per altre concause o il tutto sia stato causato esclusivamente dalle percosse ricevute”, precisavano i carabinieri che hanno seguito il caso.

Ed in effetti, le risultanze raccolte in momenti diversi del procedimento da sei differenti consulenti (due della Procura, due periti nominati dal Tribunale e altri due chiamati in causa dalla difesa) sono tutte allineate e concordi sull’impossibilità di attribuire agli imputati la responsabilità diretta dello stato comatoso nonché della malattia neurologica (lesioni gravissime) sopraggiunta in un secondo momento per una delle vittime, ma a seguito di una caduta in ospedale (qui la perizia) avvenuta all’indomani del ricovero post aggressione.

Con l’obiettivo di contestare agli imputati quantomeno la responsabilità morale dell’accaduto, la pm è partita dal massimo della pena per il reato contestato (3 anni) per uno degli imputati giungendo - con l’applicazione di tutte le aggravanti e le negazione delle attenuanti generiche - alla richiesta di complessivi 4 anni e 6 mesi di reclusione per il primo (colui che ha sferrato il pugno) e a 2 anni e 10 mesi per il secondo imputato, la cui posizione è risultata sin da subito essere più marginale.

Se le parti civili si sono allineate alla richiesta della pubblica accusa, la difesa ha spinto per il riconoscimento del minimo della pena per il primo e per l’assoluzione per il secondo.

Nella sua discussione, l’avvocato Bulso, che difende entrambi gli imputati, ha definito la richiesta della pm “sproporzionata" dimostrando l’assenza del nesso causale tra l’aggressione subìta dai due fratelli e le gravi conseguenze fisiche emerse durante il ricovero in ospedale e manifestatasi a seguito di una rovinosa caduta. Inoltre, ha dimostrando l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da un teste ritenuto ‘chiave’ nella ricostruzione della vicenda, la cui versione viene largamente smentita dalle risultanze istruttorie cristallizzate in sede di indagine. La vicenda verrà definita in primo grado con la lettura del dispositivo attesa nella prossima settimana.

LA VICENDA | Il fatto, lo ricordiamo, risale alla sera del 2 ottobre 2022: in seguito ad un banale diverbio, è scattata la violenza in danno dei gemelli. Di questi, uno ha riportato ferite giudicate guaribili in una manciata di giorni, l’altro ha incassato una prima prognosi di un mese (trauma facciale con ferita lacero-contusa del labbro superiore e frattura della ossa del naso). Le indagini, dirette dalla procura di Foggia e condotte dai carabinieri di Cerignola e di Stornara, avevano permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico di due giovani del centro dei Cinque Reali Siti, destinatari della misura dell’obbligo di dimora e contestuale divieto di avvicinamento nei confronti delle vittime.

L'accusa è di lesioni personali aggravate dai futili motivi. Per i consulenti, il peggioramento di una delle due vittime sarebbe riconducibile ad una caduta avvenuta il giorno seguente il ricovero in ospedale: il 32enne, in attesa di essere sottoposto all'intervento chirurgico per la riduzione della frattura al naso, “è caduto battendo la testa sul pavimento”. Il personale del reparto (al quale non è imputata responsabilità alcuna) ha trovato il ragazzo “riverso sul pavimento in stato di incoscienza, con una evidente ferita a livello del capo e con una copiosa fuoriuscita di sangue”. Il giovane è stato quindi sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ricoverato nel reparto di rianimazione, sedato e intubato, in prognosi riservata.

Per fare luce sulla concatenazione degli eventi, il pm aveva disposto una consulenza tecnica incaricando un medico-legale e uno specialista in radiodiagnostica e neurologia, la cui relazione ha confermato che in seguito all’aggressione subita lo scorso ottobre, il 32enne ha riportato “la frattura delle ossa del naso e una ferita lacero-contusa del labbro” e si evince che “a seguito della caduta occorsagli il giorno successivo, lo stesso ha subito un trauma cranico ed il conseguente coma (condizione clinica scarsamente soggetta a miglioramento)”.