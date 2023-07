Insultato e deriso per i pantaloncini in Corso Giannone. L'Arcigay punta sul coraggio di denunciare

Alice Rizzi non ha alcun dubbio sul fatto che in città, a livello sociale, siano stati fatti parecchi passi in avanti. E' notevole l’attenzione mostrata e dimostrata nei confronti della comunità Lgbtqa+. “Soprattutto grazie alle nuove generazioni” evidenzia il presidente del comitato Arcigay Le Bigotte.

“Dal nostro osservatorio notiamo maggiore partecipazione di persone esterne alla nostra comunità. C’è però ancora tanto da fare”

Purtroppo, nelle vie e piazze del capoluogo dauno, si continuano a registrare aggressioni fisiche e verbali nei confronti di omosessuali e transgender.

L’ultimo episodio risale al 29 giugno, quando un socio di Arcigay Le Bigotte, mentre stava passeggiando in compagnia di un amico in Corso Giannone, è stato deriso e gravemente insultato per via dei pantaloncini che indossava.

Evidentemente stizzito, la vittima ha risposto. A quel punto il gruppetto ha tentato di usare le maniere forti.

Soltanto l’intervento dell’amico che era con lui ha scongiurato il peggio. Il malcapitato ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.

Da questo momento in poi il comitato Arcigay Foggia Le Bigotte darà supporto a tutte le persone che subiscono violenza attraverso uno sportello legale gratuito e uno sportello d’ascolto, ogni mercoledì pomeriggio presso il Centro Aria in via Ciampitti 42.

La rappresentanza arcobaleno, lo ricordiamo, ha da poco aperto il centro antidiscriminazioni. I segnali di inclusività non mancano e la partita elettorale del prossimo autunno resta fondamentale per il futuro della comunità Lgbtqa+.

Ci sarà bisogno di rappresentanti di governo cittadino che si assumano la responsabilità di farsi carico delle richieste e necessità provenienti dalla comunità costituita da lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersessuali e asessuali: “Servirà un ponte maggiormente trafficato tra associazioni e Comune”.