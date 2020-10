Covid, dottoressa aggredita fisicamente e verbalmente al 'drive through' dei tamponi. Il direttore Asl Fg: "Deplorevole"

Il direttore generale della ASL Foggia, Vito Piazzolla, si associa all’Ordine dei Medici e Chirurghi di Capitanata nell’esprimere solidarietà ai medici dell’U.S.C.A. vittime di una aggressione fisica e verbale mentre eseguivano i tamponi presso il Drive Through di Cerignola.

Piazzolla ha contattato telefonicamente la dottoressa aggredita per acquisire tutte le informazioni utili a ricostruire l’accaduto e prendere i dovuti provvedimenti.

Nel condannare tali azioni, "ancor più deplorevoli se si considera il difficile momento che stiamo attraversando", il direttore generale ha ringraziato tutti i collaboratori dell’azienda, in particolare gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19.

“Queste aggressioni – dichiara Piazzolla - devono indignare, ma non fermare l’attività di tutto il personale che, quotidianamente, esercita le proprie funzioni per il bene della comunità. Operatori a cui va una gratitudine incondizionata. Invito tutti, pertanto, ad andare avanti con lo stesso zelo in modo da continuare ad assicurare ai cittadini l’inviolabile diritto alla salute”.