Massacra di botte donna incinta, poi la minaccia di morte: "Ti squarto e ti brucio viva"

Rischia una condanna a sei anni e sei mesi il 44enne originario della provincia di Foggia a processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della sua ex compagna, vittima di brutali aggressioni fisiche e minacce di morte, tant'è che secondo quanto riferisce il quotidiano d'informazione online Riminitoday, l'indagato avrebbe promesso di "squartarla" e di "bruciarla viva".

Una relazione tossica, un vero inferno durato molti anni. Le minacce sarebbero arrivate anche ai parenti di lei. Nel 2018, quando era incinta della figlia dell’uomo, sarebbe stata massacrata di botte tanto da riportare la frattura di due costole che l’aveva costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove era stata poi dimessa con una prognosi di 20 giorni.

L’uomo era stato prima ammonito e poi arrestato. Nonostante questo provvedimento, aveva continuato a tormentare la donna sia sui social che sul luogo di lavoro di lei. In un’occasione, secondo quanto denunciato, l’ormai ex compagno l’aveva anche aggredita in mezzo alla strada sorprendendola in compagnia di un amico con i due costretti a rifugiarsi in un locale pubblico per salvarsi.