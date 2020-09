Rimproverato per la mascherina, prende a pugni una donna: la folla lo insulta mentre viene portato via dai carabinieri

Attimi di paura nei locali della Cgil in via della Repubblica a Foggia. Uno straniero ha picchiato una donna che lo aveva rimproverato chiedendogli di indossare meglio la mascherina. Portato in caserma tra gli insulti della folla