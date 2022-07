Aggressione in Ase, si aggravano le condizioni del capo del personale: vittima in chirurgia

Si aggrava il quadro clinico del capo del personale all'Ase di Manfredonia, vittima di una brutale aggressione, avvenuta lo scorso sabato, nel centro sipontino (qui i dettagli). L'uomo dovrà essere sottoposto con urgenza ad un delicato intervento al volto, che interesserà la regione dello zigomo destro, e dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti specialistici per scongiurare la possibilità di eventuali emorragie interne (nell'aggressione, fu colpito con calci sferrati con scarpe infortunistiche).

Nel frattempo, il suo legale, l'avvocato Pierpaolo Fischetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vicenda: "Vorrei ringraziare tutti coloro che in queste ore hanno condannato fermamente l'episodio, politica ed istituzioni. Ora, però, devono seguire i fatti: è necessario intervenire per scongiurare ulteriori atti criminali dal chiaro metodo mafioso". L'episodio è all'attenzione dei carabinieri.