Ragazza aggredita da un cane corso: ferite gravissime, eseguito delicato intervento chirurgico

Un delicato intervento chirurgico su una giovane ragazza poco più che ventenne attaccata da un cane 'Corso', è stato eseguito al Policlinico Riuniti di Foggia, da una équipe multidisciplinare. La malcapitata, alcuni giorni fa, si era presentata in pronto soccorso con una grave ferita all'avambraccio provocata dai morsi del cane a quattro zampe e con ferite varie, meno gravi, sull'altro arto superiore.

La vittima ha resistito all'attacco del cane, nonostante i fortissimi dolori e le ferite choc, cercando di ripararsi collo e faccia con le braccia. Rispetto all'accaduto sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per comprendere la dinamica e le circostanze in cui è maturata l'aggressione.

La ragazza ha riportato ferite plurime lacero contuse a carico degli arti superiori con gravi danni ossei, vascolari e nervosi. L’intervento, ha consentito di sintetizzare le fratture, ripristinare la normale irrorazione mediante un innesto a livello della arteria omerale; sintetizzare tutte le ferite degli arti superiori.

Hanno partecipato il chirurgo vascolare dott. Maurizio Ruggieri, direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare, l’ortopedico dott. Eugenio Leonzio, dirigente medico della Struttura di Ortopedia ospedaliera diretta dal dott. Antonio Macchiarola e il chirurgo plastico dott. Roberto Cecchino, dirigente medico della Struttura di Chirurgia Plastica universitaria, diretta dal Prof. Aurelio Portincasa.

L’assistenza anestesiologica è stata garantita dal dott. Antonio Carrideo, dirigente medico della Struttura di Anestesia e Rianimazione, diretta dalla Prof.ssa Gilda Cinnella. Infermieri strumentisti della chirurgia vascolare Gianluca Di Viesti e Cinzia Ricciardi.