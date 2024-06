Paura in piazza Medaglie d'Oro: cane 'Corso' azzanna donna

Avrebbe potuto avere conseguenza ben peggiori l'aggressione di un cane corso in Piazza Medaglie d'oro all'indirizzo di una donna che in quel momento era con un piccolo cane maltese. La vittima, medicata in pronto soccorso, ha denunciato l'accadimento avvenuto intorno alle 19 di domenica 24 giugno. "Gironzolava senza guinzaglio libero nel parco. Voleva sbranare il mio cane, che per fortuna ho avuto la prontezza di prendere in braccio e di proteggerlo stringendolo forte".

A quel punto il cane corso si è avventato contro la malcapitata azzannandola al braccio destra. La vittima ha riportato delle lesioni, gonfiori ed ematomi.

L'episodio - anche se con conseguenze più lievi - fa il paio con quanto accaduto a maggio a Serracapriola, quando una bambina di 7 anni è stata aggredita da un pitbull che nel frattempo si era liberato dalla padrona. A salvare la piccola è stata la madre.

Nemmeno un anno fa, una ragazza aveva riportato una grave ferita all'avambraccio provocata dai morsi si un cane 'Corso'. Era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al Policlinico Riuniti di Foggia (leggi qui).