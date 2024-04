Aggredito l'avv. Franco Metta, colpito nel suo studio con un bastone: "Per fortuna ho la testa dura"

"Per fortuna ho la testa dura". L'avvocato Franco Metta non perde lo smalto e prova a sdrammatizzare l'aggressione subìta nel pomeriggio di ieri, nel suo studio professionale. Ad aggredire l'avvocato, già sindaco di Cerignola, sarebbe stato un cliente, piombato in ufficio 'armato' di bastone con il quale avrebbe poi colpito il legale.

"Sto bene", mette subito in chiaro. "Sono stato accompagnato in pronto soccorso con delle ferite alla testa che hanno necessitato dei punti di sutura e la prognosi è di circa 10 giorni", racconta. La vicenda è all'accaduto dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. Il movente dell'aggressione sarebbe riconducibile a una vecchia causa seguita dal legale, i cui esiti non avrebbero soddisfatto l'aggressore. Dal suo profilo Facebook, l'ex sindaco ringrazia tutti per la vicinanza dimostrata e rassicura: "Grazie di cuore a tutti. Ci vediamo presto!".

L'accaduto è stato fermamente condannato dal sindaco Bonito: "L'Amministrazione comunale esprime la più ferma condanna dell'aggressione subìta dall'avv. Franco Metta. La tutela dell'incolumità personale e della sicurezza pubblica è un tema su cui non sono ammissibili distinguo di parte o politici, con questo spirito auspichiamo che il responsabile dell'aggressione sia presto identificato".