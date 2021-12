Anziano colpito con un'ascia nel cortile di casa sua: si cerca l'aggressore

Attimi di terrore nel cortile di un podere di via Trinitapoli a Foggia. Un anziano di 85 anni è stato aggredito durante una rapina e ferito gravemente alla testa da un colpo di un oggetto contundente, probabilmente un’ascia. Trasportato d’urgenza al policlinico Riuniti, è in prognosi riservata. Non sarebbe però in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio. Una donna polacca avrebbe visto un cittadino extracomunitario aggirarsi nei paraggi del luogo della tentata rapina e per questo avrebbe avvertito la vittima che in quel momento si trovava fuori casa. L’uomo si è precipitato sul posto e al suo arrivo è nata una colluttazione al termine della quale il malvivente è scappato, mentre la vittima è caduto in una pozza di sangue. Sul caso indaga la polizia.