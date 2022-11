Processo Landella subisce un altro rinvio: valide le intercettazioni su Iaccarino, imputato chiede il patteggiamento

Subisce l’ennesimo stop, il processo a carico dell’ex sindaco Franco Landella e altri 17 imputati nell’ambito di presunta corruzione, concussione e peculato, perché il Gup vuole valutare tutte le posizioni degli imputati. L’udienza odierna era stata fissata in seguito all’ultimo slittamento, in data 10 ottobre 2022. In tale occasione, uno degli imputati, Michele De Carlo, non si presentò in aula per ‘legittimo impedimento’.

L’imprenditore fece pervenire un certificato medico; per le stesse condizioni di salute, la posizione di De Carlo è stata stralciata e, quindi, per lui, si procederà separatamente. E' stata rigettata la richiesta dei legali di inammissibilità delle intercettazioni a carico dell'ex presidente del Consiglio Leonardo Iaccarino.

Per quanto riguarda la posizione di Davide Saurino, imputato per il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 314 c.p. e per il delitto p. e p. dall'art. 368 c.p., questa mattina l'avvocato Mario Aiezza ha chiesto il patteggiamento a un anno di reclusione, "subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena e all'estensione degli effetti di tale sospensione alle pene accessorie di cui all'art. 317 bis del c.p." si legge, (le richieste di rinvio a giudizio), non avendo il Saurino mai incassato alcuna somma dal Comune di Foggia in relazione a tale vicenda, che sarà giudicata il 19 dicembre.