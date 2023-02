Occhi elettronici su Foggia, lo Stato chiama i privati: fino a 500 euro in detrazione a chi le installa

Occhi (elettronici) su Foggia, lo Stato chiama i privati affinché impiantino sistemi di videosorveglianza collegati alle centrali operative delle forze di polizia. E’ questo uno dei punti (art 3 della prima linea di intervento ‘Prevenzione fenomeni di criminalità diffusa e predatoria’) del ‘Patto per la sicurezza urbana’, sottoscritto lo scorso lunedì, alla presenza del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

Il documento, che avrà durata di due anni, infatti, contempla anche l’avvio - in virtù dell’art. 7, comma 1bis del decreto legge n14/2017 - di progetti proposti da “enti gestori di edilizia residenziale, ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero consorzi o da comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti, per la messa in opera a carico di privati di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di allarme alle centrali delle forze di polizia per i segnali antirapina”, e l’invio del conclamato allarme per mezzo degli istituti di vigilanza convenzionati.

Il ‘Patto per la Sicurezza’, infatti, promuove princìpi di coordinamento, sussidiarietà e partecipazione per “dare impulso ad un sistema complesso di sicurezza, capace di coinvolgere pubblico e privato, rafforzando il livello di protezione del territorio e integrando il sistema di controllo del territorio, incentrato oggi prevalentemente sull’attività effettuata dalla forze di polizia, con una visione più strategica, che si ponga quale obiettivo l’individuazione di iniziative idonee ad assicurare un territorio sotto controllo”.

A tal fine, il Comune di Foggia si impegna ad introdurre “in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di cui trattasi, una agevolazione fiscale (per uno stanziamento fino a concorrenza annua di 200.000 euro), sotto forma di detrazione d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti (fino ad un importo massimo di 500 euro)”, si legge nel documento.

I progetti dovranno essere inoltrati alla Prefettura di Foggia e dovranno rispettare ed applicare le specifiche tecniche contenute nei Disciplinari approvati dal Ministero dell’Interno, da intendersi come vincolanti, ai fini della previsione del collegamento diretto alle sale/centrali operative delle forze di polizia, previa approvazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e valutazione della fattibilità e preliminare valutazione degli organi tecnici del Dipartimento di Pubblica .

La necessità rendere Foggia una città videosorvegliata era stata già sollevata, in tempi non sospetti, dal procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, che evidenziava non solo il contributo determinante dei filmati delle telecamere per la risoluzione di tanti casi di cronaca, ma anche l’importanza del valore deterrente, per la criminalità piccola e grande, sapere di muoversi in una città maggiormente monitorata e priva di ‘zone d’ombra’.