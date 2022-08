A Foggia solo 15 dei 50 poliziotti promessi da Lamorgese. Sono più quelli che vanno in pensione

"Non si giochi con i numeri. Si dia immediata attuazione all'incremento del personale previsto". Così l'onorevole Carla Giuliano in merito alla denuncia del seegretario eegionale del Sap Puglia Silvano Ammirati, circa la grave carenza di organico in cui riversa la provincia di Foggia, e l'arrivo di quindici agenti in più rispetto ai cinquanta annunciati dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. "È come se avessero tappato un buco quando c’era una voragine. Nel 2021 sono andati in pensione trentacinque poliziotti in servizio nella provincia di Foggia e, altrettanti andranno via entro il 2022. Non si può combattere la criminalità con gli slogan. Assistiamo, ormai da anni, a continue chiacchiere e parole al vento, in occasione di incontri pubblici che al più possono servire per farsi largo in prospettive di candidature politiche o per occupare poltroncine. Invece qui servono gesti concreti", la nota del sindacalista.

Secondo quanto riferisce la deputata di San Severo, "le 15 unità rappresentano un primo scaglione delle 50 unità previste per la Provincia di Foggia". La pentastella nuovamente candidata con Giuseppe Conte, chiama in causa il sottosegretario della Lega che detiene la delega alla Sicurezza, sollecitandolo a dare pronta attuazione a quanto stabilito dal Ministero.

L'on. Giuliano ha anche sollecitato il ministero dell'Interno a portare a termine, entro la fine della legislatura, il procedimento in corso ed in stato molto avanzato con ogni parere favorevole, per l’elevazione dei commissariati di San Severo e Cerignola a strutture di primo livello. "Regaliamo ai territori questo storico traguardo che comporterà il reale ed effettivo potenziamento degli organici di Polizia sia sotto l’aspetto qualitativo (arriverà un primo dirigente) che quantitativo (ci sarà un significativo incremento delle piante organiche)".