Gino Lisa, causa nebbia passeggeri bloccati per ore in aeroporto

Il volo da Milano a Foggia delle 9.40 è stato cancellato e quello dall’aeroporto Gino Lisa a Malpensa delle 7:05 ha accumulato più di 7 ore di ritardo nel giorno di Santo Stefano. "I passeggeri sono di fatto chiusi in aereo dalle 7 e 15 di questa mattina”, è la segnalazione arrivata da un viaggiatore, a bordo del vettore della compagnia Lumiwings. L’autorizzazione al decollo non arrivava causa nebbia. Passeggeri spazientiti dalla lunga attesa e coincidenze perse in un giorno di festa.

“Chiediamo con fermezza che i voli da/per lo scalo di Foggia operino con il sistema di navigazione Rnav, in italiano sistema di navigazione d'area – è l’appello del Comitato Vola Gino Lisa capeggiato da Sergio Venturino - La navigazione Rnav permette a un aeromobile di percorrere una qualsiasi rotta, in un'area predefinita, seguendo le regole del volo strumentale, mediante l'ausilio di radioassistenze o di sistemi di navigazioni autonomi o avvalendosi di entrambi. Questo sistema permetterebbe di decollare/atterrare sul Gino Lisa in modalità strumentale senza dover installare altri dispositivi a terra”.

Questa mattina, però, anche l’aeroporto di Bari Palese era chiuso, nonostante la presenza dell'Ils, altro sistema di atterraggio strumentale. “Dipende da diversi fattori”, fanno sapere da Aeroporti di Puglia.