Aeroplani da Amendola per la prima volta in Giappone. Il neo comandante Vivolo: "Qui come a casa"

La cerimonia di avvicendamento si è tenuta questa mattina alla Base aeronautica Amendola. Il cambio al vertice ha visto l'uscente Roberto Massarotto lasciare il comando del 32°Stormo per lasciare la guida al Colonnello Antonio Vivolo.

"I prossimi impegni per lo Stormo sono tanti - spiega il neo comandante Vivolo - tra poco avremo una trasvolata per andare in Giappone. Un elenco di impegni importante che vedrà susseguirci negli sforzi fino al prossimo anno". L'uscente Roberto Massarotto, durante il discorso di commiato non è riuscito a celare una particolare commozione, dovendo lasciare dopo un biennio intenso una base e una terra che - come lui stesso ammette - è composta da persone calorose e accoglienti.

Il Colonnello Vivolo, che subentra alla guida del reparto foggiano, prima di giungere ad Amendola, ha prestato servizio presso il 1° Ufficio – Pianificazione Generale e Trasformazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.