Il ricordo di Adam, il 12enne di Stornarella annegato in piscina: morì in ospedale tre giorni dopo

Esattamente un anno fa, il 17 giugno 2022, le comunità di Stornara e Stornarella ricevevano la notizia della morte di Adam, il dodicenne vittima di un incidente in piscina avvenuto nelle campagne di Stornara, tre giorni prima, il 14 giugno, mentre faceva il bagno con un amico. In occasione del primo anniversario della sua scomparsa, questa sera, alle 19:30, si terrà una messa in suo suffragio nella Chiesa Madre di Stornarella.

Il giorno dell'annegamento, il piccolo era stato trasportato d'urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia in gravissime condizioni. Prima che arrivasse in ospedale, i sanitari intervenuti a bordo dell'elisoccorso, lo avevano miracolosamente rianimato con un defibrillatore e intubato. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvargli la vita, è deceduto tre giorni dopo.