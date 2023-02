Trovano carta bancomat persa da un foggiano: anziché restituirla, fanno acquisti per 3mila euro nei negozi

Perde la carta bancomat all’interno dell’istituto di credito, chi lo trova se ne approfitta utilizzandolo in maniera intensiva, per importi minimi (per i quali non è necessario inserire il pin), riuscendo a sottrarre dal conto quasi 3mila euro.

E’ la disavventura vissuta da un impiegato in pensione foggiano, e discussa in tribunale dinanzi al giudice monocratico di Foggia (dott.ssa Paci), che ha avviato il processo penale per “avere utilizzato carta bancomat con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, al fine di trarre profitto indebito acquistando merce in esercizi commerciali con il solo contatto per importi minimi senza autorizzazione in concorso materiale e morale fra loro e con altri rimasti ignoti”.

Per il fatto, che risale al marzo 2021, i carabinieri, con il coordinamento della Procura di Foggia, hanno individuato due dei quattro presunti responsabili, oggi a processo: si tratta di un 20enne e di un 40enne di San Severo. Per cinque giorni avrebbero utilizzato più volte la tessera in 6 esercizi commerciali cittadini.

La vittima dell’accaduto, rappresentata dall’avvocato Saverio Di Jorio, si è costituito parte civile nel procedimento. “Questa vicenda dimostra la rilevanza e l’indispensabilità della videosorveglianza con l’acquisizione delle immagini delle telecamere di vari esercizi commerciali e la corrispondenza della documentazione in atti”, spiega il legale.