Violento acquazzone su Foggia: crollano alberi in città e in provincia, incidente in via Ascoli

E' in corso la conta dei danni dopo il violento acquazzone che, nella notte, si è abbattutto su Foggia e in altri comuni della Provincia. A partire dalle 3 della scorsa notte, sono stati oltre una decina gli interventi dei vigili del fuoco legati al maltempo, soprattutto per la bonifica e messa in sicurezza di arterie stradali interessate dalla caduta di alberi.

Interi fusti e grossi rami sono crollati rispettivamente in via Sprecacenere e in via Martiri di via Fani, a Foggia. Alberi caduti anche all'imbocco della 655 Foggia - Candela e su via Ascoli, dove si è verificato anche un incidente stradale: un'auto ha impattato contro il tronco presente sull'asfalto ma poco visibile per il buio e la fitta pioggia. Interventi simili sono stati effettuati anche nei comuni di Cerignola e Deliceto.

Alberi sono caduti anche sui binari della linea ferroviaria Caserta-Foggia. E’ stato necessario bloccare il traffico questa mattina alle 6 per permettere l’arrivo dei mezzi di soccorso. Sono rimasti bloccati un treno alta velocità e 4 regionali. Solo poco dopo le 7,30 i binari sono stati completamente liberati ed è stato possibile far ripartire i treni. La conta dei danni, però, è ancora in corso e altre segnalazioni potrebbero aggiungersi nel corso della mattinata.