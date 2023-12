Salve Foggiatoday, da tre giorni in via Alberto Da Zara, al civico 1, l'acqua è di questo colore. E' così in tutto il palazzo, ma è stato segnalato anche da alcuni vicini. Inoltre, mercoledì scorso siamo stati senza acqua per ben sei ore senza acqua senza alcun preavviso, per via della rottura di una condotta in zona.