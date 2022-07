La solita acqua marrone dai rubinetti. Villeggianti esausti: "Non possiamo cucinare e lavarci"

Torna, puntuale come ogni anno, l'incubo dell'acqua marrone che ogni estate, per parecchi giorni, fuoriesce dai rubinetti delle abitazioni di Marina di Chieuti. "Non possiamo cucinare, farci la doccia e lavare i panni" tuonano villeggianti e residenti.

Il problema risiederebbe nel sedime che si deposita durante l'anno nella conduttura che parte da Apricena e termina nella località di mare; e che all'arrivo dei vacanzieri - quando cioè si ripopolano gli appartamenti e si rimettono in azione i rubinetti - sgorga sistematicamente fuori.

Solitamente nell'arco di qualche giorno Aqp interviene e risolve il problema: "Stanno facendo i lavaggi" fa sapere il sindaco a Foggiatoday.

Tuttavia le famiglie hanno perso la pazienza, qualcuno sta seriamente pensando di andar via: "Da giugno esce acqua marrone dalle condutture, Aqp viene per fare la solita pulizia, ma non risolve il problema. Non possiamo più aspettare. Ora basta".

A complicare le cose sarebbe stata una rottura individuata da Aqp che avrebbe abbassato ulteriormente la pressione dell'impianto e favorito il movimento del sedime nei tubi. "Stiamo lavorando a un progetto per cambiare tutta la conduttura, il nuovo impianto eliminerebbe il problema" chiosa Diego Iacono.