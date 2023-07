Docente di Medicina accusato di molestie alle colleghe: “Vicenda delicata”

Era stato pubblicato solo il frontespizio della delibera n.340 del 22 giugno 2023 del direttore generale del Policlinico di Foggia, Giuseppe Pasqualone, per motivi di privacy, in quanto si trattava di un procedimento ex art. 5, comma 14 del decreto legislativo n. 517/1999, vale a dire la sospensione di un professore universitario.

Il nome del destinatario, però, oggi è finito su diverse testate, assieme all’accusa infamante che lo ha travolto: presunte molestie sessuali su due colleghe. È Fabio Bartoli, professore associato dell’Università di Foggia per il settore scientifico disciplinare Chirurgia Pediatrica e conferito all’assistenza presso il Policlinico Foggia per l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Chirurgia Pediatrica. Al momento non risulta indagato.

Nel pomeriggio di oggi, sono arrivate le precisazioni del rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio. “L’Università di Foggia condanna fermamente abusi o molestie di natura sessuale, in quanto lesivi della dignità umana e auspica prudenza da parte degli organi di stampa nel rispetto del principio della corretta informazione e nella consapevolezza che in questa fase, volta a ricostruire una vicenda delicata, resta prioritaria l’esigenza del più rigoroso riserbo a tutela di tutte le persone coinvolte – dichiara Lo Muzio - In tale ottica, manifestando piena fiducia nelle autorità competenti circa il corso delle indagini e l'esito degli accertamenti, l’Università non rilascerà ulteriori dichiarazioni. Appare doveroso precisare, tuttavia, che è interesse dell’Università agevolare tutte le cautele di legge a protezione delle persone coinvolte e procedere con la massima tempestività e nel rigoroso rispetto delle norme agli ulteriori adempimenti di propria competenza, con tutte le garanzie prescritte, prima fra tutte il diritto di difesa e di tutela dell’immagine”.