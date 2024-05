Miasmi e rifiuti accumulati in casa: caso di barbonismo domestico scoperto nei quartieri Settecenteschi

Odori nauseabondi, cianfrusaglie accumulate fino all’ingresso tanto da arrivare quasi a inibire l’accesso all’abitazione e perdite fognarie: l’ultimo caso di barbonismo domestico arriva dai Quartieri Settecenteschi.

La descrizione delle condizioni di disagio, affidata alle relazioni dell’Asl, dei Servizi Sociali e della Polizia Locale, è agghiacciante.

Il fenomeno è attenzionato dalla Cabina di Regia Interistituzionale, istituita al tempo dei commissari, un anno fa, dopo il tragico epilogo delle ricerche del povero Raffaele Lioce, ritrovato senza vita nel suo appartamento dopo mesi.

La sua triste e inaccettabile fine ha aperto uno spaccato sugli invisibili che accumulano il loro mondo dentro casa.

Un gruppo di lavoro coordinato dalla dirigente del Servizio Politiche Sociali, Serafina Croce, monitora le persone che vivono in condizioni di degrado e isolamento sociale e i soggetti affetti da disturbo da accumulo.

L’ultima ordinanza contingibile ed urgente a firma della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo intima lo sgombero dei rifiuti, la pulizia e la disinfestazione mediante ditta specializzata di un immobile in via Delli Carri. Decorsi i dieci giorni, provvederà l’Amministrazione, rivalendosi sui destinatari del provvedimento che, in pratica, consente da qui a poco un atto d'imperio per ripristinare le condizioni di vivibilità.

In un sopralluogo effettuato a settembre, Polizia Locale, Servizio Sociale e Dipartimento di Prevenzione, Sicurezza e Sanità Pubblica dell’Asl, impossibilitati ad accedere all’abitazione, da una semplice valutazione esterna, hanno riscontrato una situazione di grave disagio igienico-ambientale: “Si avvertono afrori e miasmi – riferivano nella relazione - che fanno presupporre una situazione di grave stato di abbandono”.

Una settimana fa, a seguito di un altro sopralluogo, è stata accertata la presenza di “materiali-rifiuti di varie tipologie stipati fino all’ingresso”. È persino complicato entrare nell’appartamento.

Suppellettili, arredi, pavimenti e pareti “sono insudiciati”. Non c’è acqua né elettricità e “gli scarichi in rete fognante hanno delle perdite”. Si avvertono esalazioni maleodoranti, un odore acre e nauseabondo. È necessaria la sistemazione della rete idrica-fognante e dell’impianto elettrico.

A gennaio, era stata emessa un’altra ordinanza per un immobile in via Guerrieri nello stesso stato.