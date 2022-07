La Finanza vigila sui fondi del Pnrr, siglato accordo con UniFg: "Impegno sul tempo della legalità"

Firmato questa mattina il protocollo d’intesa tra Università di Foggia e guardia di finanza per il rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). A siglare il documento, il rettore Unifg Pierpaolo Limone e il comandante provinciale della guardia di finanza di Foggia, colonello Andrea Di Cagno.

Un accordo importante che sottolinea l'impegno dell'Unifg sul tema della legalità, in linea con la necessità di utilizzare i fondi di ogni progetto in maniera tracciata e corretta. Il colonnello Di Cagno, che lascerà Foggia per un nuovo incarico, ha salutato la città durante l’incontro, sottolineando l’importanza di una collaborazione stretta e concreta con l’Ateneo foggiano. I fondi che questo sta ricevendo, infatti, sono occasione importante di crescita del territorio e possibilità di dimostrare quanto la cultura della legalità e la condanna della frode siano importanti nella gestione di un così importante gettito di denaro. Tanto il rettore Limone quanto il colonnello Di Cagno hanno sottolineato, quindi, l’importanza di un lavoro fianco a fianco, con la voglia di creare una rete di azione proattiva in città e in provincia.