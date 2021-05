Panico a Vieste, giovane armato di coltello irrompe in una farmacia: ferita da alcuni fendenti l'ex sindaca Ersilia Nobile

E' successo in tarda mattinata. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che avrebbero già individuato il presunto aggressore. Esclusa, al momento, l'ipotesi di un gesto mirato nei confronti della ex amministratrice