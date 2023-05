Accoltellato in strada dopo una discussione, aggressore nega debiti con il ferito

Si è presentato spontaneamente dai carabinieri, per fornire la propria versione dei fatti, il responsabile dell’accoltellamento avvenuto due sere fa, in piazza Enrico Fermi, a Torremaggiore. Si tratta di un 25enne del posto, incensurato, che - accompagnato dal legale Luigi Marinelli - avrebbe ammesso ai militari le proprie responsabilità rispetto al fatto, chiarendone anche il contesto e il movente: non un’aggressione tout court, ma un atto di difesa all’esito di un acceso diverbio per un presunto debito di droga.

Il ferito, di 3 anni più giovane, è stato colpito con un coltello all’altezza del torace: medicato in ospedale, dove si è recato autonomamente, il ragazzo non è in pericolo di vita.

Il 25enne, che ha negato di avere debiti di qualunque natura con il ferito, è attualmente indagato a piede libero per lesioni gravi, in attesa delle determinazioni del pm inquirente. Lo stesso si è anche proposto di recuperare e mettere a disposizione dei militari l’arma utilizzata, di cui si era disfatto subito dopo il fatto.