Minorenne accoltellato: il 19enne arrestato è sconvolto, avrebbe chiesto come sta il ferito

Il diciannovenne di Candela agli arresti domiciliari per l'accoltellamento di un minorenne di Foggia avvenuto la sera del 15 settembre tra via Luciano Mele e Piazza dei Martiri Triestini, davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'avvocato difensore, Andrea D'Amelio - che in sede di convalida aveva chiesto la revoca degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di residenza del suo assistito, diverso da quello della vittima - sta valutando se ricorrere al Tribunale delle Libertà.

Sconvolto per l'entità dell'imputazione e della contestazione del reato (tentato omicidio aggravato dalla premeditazione), oltre che per le conseguenze del grave episodio, il 19enne avrebbe chiesto più volte quali fossero le condizioni diciassettenne ferito. Incensurato, si sarebbe iscritto all'Università, alla facoltà di Lettere.

La sera della lite finita nel sangue, si era recato sul luogo dell'appuntamento dopo la chiamata della vittima, che voleva spiegazioni circa l'esistenza di alcune foto e video che lo ritraevano con sua sorella. Tuttavia, all'incontro programmato in un vicolo del centro storico alle spalle di Palazzo di Città e della Prefettura, si sarebbero presentati in quattro.

Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram girato negli istanti successivi all'accoltellamento, il ragazzo di Candela ha fatto intendere di essersi armato per il timore un'imboscata. Tuttavia, ha poi aggiunto che non avrebbe voluto utilizzarla. Prima della violenta reazione e delle quattro coltellate inferte, il diciassettenne gli avrebbe sferrato un paio di pugni.

Dopo essersi allontanato dal luogo del ferimento e dopo aver pubblicato le due storie sui social, il giovane candelese ha fatto ritorno in zona e alla vista delle polizia, davanti a decine di ragazzi, si sarebbe avvicinato e "consegnato". Le indagini proseguono per capire se l'arrestato avesse subito degli avvertimenti.