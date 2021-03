Preso il ragazzo che ha accoltellato un 50enne in centro: era evaso dai domiciliari, dissidi di natura privata il movente

E' stato individuato e denunciato il responsabile dell'accoltellamento avvenuto nel pomeriggio di ieri, in vicolo Fornitura, a Foggia.

Si tratta di un 27enne del posto, con precedenti per reati contro il patrimonio, trovato in possesso del coltello utilizzato per il ferimento, nell'ambito delle perquisizioni domiciliari effettuate dalla squadra mobile di Foggia.

Il giovane ha poi confermato le sue responsabilità anche alla presenza del difensore di fiducia. Dissidi di carattere privato il movente dell'aggressione.

La vittima, 50enne foggiano (non 40enne come inizialmente diffuso), è rimasta ferita alle gambe e alla schiena. E' stato trasportato in ospedale in codice rosso, dove si trova attualmente ricoverato in osservazione ma non in pericolo di vita.

Le indagini sono state espletate in stretto raccordo con la Procura della Repubblica di Foggia. A seguito delle formalità di rito, il 27enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate ed evasione, avendo commesso il reato in regime di arresti domiciliari.