Violenta lite tra vicini di casa finisce nel sangue a Cerignola: uno dei due sferra una coltellata all'altezza del collo

Stretto riserbo sulle indagini, in corso da parte degli agenti di polizia del commissariato di Cerignola, per l'accoltellamento avvenuto questa mattina a Cerignola in un condominio del centro città.

Una lite tra vicini di casa, l'ennesima secondo i beninformati per la quale sono in corso gli accertamenti per chiarire le vere ragioni di tanta violanze, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. La vittima è stata raggiunta da una coltellata al collo inflittagli dal vicino di casa.

Soccorso dai sanitari del 118 giunti a bordo di un'ambulanza, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Tatarella. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.