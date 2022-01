Lo scambia per un infermiere e lo accoltella perforandogli un polmone: "Questo è per mio figlio"

E’ ricoverato in prognosi riservata al policlinico di Foggia l’agricoltore 54enne di Canosa di Puglia accoltellato sabato mattina per sbaglio mentre nei pressi del suo garage faceva manutenzione a un trattore. La vittima sarebbe stata sorpresa alle spalle da un 50enne contadino del posto con piccoli precedenti penali per stalking, minacce e un'altra aggressione con un coltello ad un altro contadino della zona (ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio) e dopo una veloce e accesa discussione, raggiunto da un paio di coltellate al petto e all’addome. “Questo è per mio figlio”.

L’aggressore è poi fuggito a bordo della sua auto e si è nascosto nella sua proprietà di campagna. Fortuna ha voluto che il ferito abitasse vicino all’ospedale cittadino, che ha raggiunto recandosi al pronto soccorso. Dopo aver ricevuto le primissime cure, è stato trasferito a Barletta e poi al Riuniti, dove si trova ricoverato tuttora. Ha un polmone perforato, ma è cosciente e non è in pericolo di vita.

Gli agenti di polizia di Canosa, con i colleghi della squadra mobile di Andria, hanno identificato l’aggressore anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Portato in commissariato, avrebbe confessato ammettendo di aver scambiato l'uomo per l'infermiere che riteneva responsabile di un errore sanitario commesso in passato e che aveva provocato una grave malattia al figlio. Ha detto di averlo cercato per tanto tempo, che aveva chiesto di lui e che lo avrebbe incontrato una volta in un supermercato, riconoscendolo come l'infermiere che anni prima aveva visto in ospedale quando era nato il figlio e che considerava il colpevole della sofferenza della sua famiglia. Il ferito avrebbe riconosciuto l’aggressore in una foto, sostenendo di non averlo mai visto prima.

Trapela che nonostante in tanti gli avessero assicurato che non era lui l’infermiere che cercava, l’uomo avrebbe agito ugualmente, convinto invece del contrario. Il coltello, recuperato su indicazione dell’aggressore stesso, aveva la lama ancora sporca di sangue.