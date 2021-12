Arresti 'Omnia Nostra', accolto il ricorso di uno degli arrestati: non ha preso parte a un'associazione mafiosa

L'avvocato Giuseppe Bizzarri, difensore di fiducia di Pasquale Lebiu, indagato nell'ambito dell'inchiesta Omnia Nostra che il 7 dicembre scorso ha portato all'arresto di 32 persone, rende noto che il Tribunale del Riesame di Bari, all'udienza del 23 dicembre, ha accolto parzialmente il ricorso da lui presentato per conto del 40enne di Manfredonia, annullando l'ordinanza del Gip di Bari relativamente al capo a) della rubrica accusatoria.

In conseguenza di tale provvedimento, per Lebiu è caduta l'accusa di aver preso parte ad una associazione mafiosa, armata, attiva mediante articolazioni operanti nei comuni di Manfredonia, della frazione di Macchia, del comune di Monte Sant'Angelo, di Mattinata e di Vieste, dotata di una struttura gerarchica con vincoli di assoggettamento e di omertà, avente la finalità di controllare il territorio dal punto di vista economico e anche dal punto di vista militare mediante un sistematico ricorso alla violenza e alla intimidazione, con il programma criminoso di realizzare una serie indefinita e programmata di omicidi, tentati omicidi, di attentati alla vita altrui, di estorsioni, di detenzione e possesso di armi, anche da guerra, di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, di furti, rapine, riciclaggio oltre ad attività fraudolente nel settore agricolo ai danni dell'Inps e di organismi comunitari; nonché di acquisire la gestione o comunque il controllo in via monopolistica di rilevanti attività economiche nel territorio di competenza, finanziate in tutto o in parte con i proventi dell'attività associativa e dei reati scopo.

Il provvedimento del Tribunale del Riesame di Bari ne esclude invece la partecipazione.