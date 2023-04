Via gli striscioni per commemorare Andrea Gaeta, la famiglia non ci sta: "Perchè questa decisione?"

A distanza di pochi giorni l'uno dall'altro sono stati rimossi dai carabinieri due striscioni commemorativi alla memoria di Andrea Gaeta, 20enne assassinato ad Orta Nova, la notte del 3 settembre scorso. dal 26enne reo confesso Mirko Tammaro (per quest'ultimo, si sterrà a breve l'udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Foggia).

Sul punto, la madre della vittima chiede spiegazioni sul perchè di tale rimozione tramite il suo legale Michele Sodrio (nella foto in basso), che ha avanzato istanza di accesso agli atti, per avere copia di qualsiasi formale provvedimento al riguardo. "Come possono notare tutti, si trattava di due striscioni del tutto innocui, posizionati alla periferia di Orta Nova e su un muretto privato, frutto solo del grande amore e del grande dolore che circondano ancora oggi il ricordo di Andrea Gaeta, sia da parte della madre e della famiglia, sia da amici e semplici conoscenti", spiega in una nota l'avvocato Sodrio.

"Io stesso non riesco a darmi una spiegazione di questo accanimento, anche perchè il ragazzo non aveva precedenti e non era mai stato coinvolto in vicende giudiziarie, non è stato assassinato per fatti di criminalità, ma per una folle gelosia da parte del Tammaro, e a tale riguardo ancora mi chiedo come sia stato possibile non contestare i futili motivi. Quindi che male facevano quei due striscioni? Vogliamo sapere, e per legge abbiamo il diritto di sapere, sulla base di quali motivazioni qualcuno ha deciso di continuare negli affronti alla memoria di un ragazzo assassinato barbaramente per futili motivi. Dateci almeno una spiegazione", conclude.