Abusi edilizi all'ex Onpi: cantine trasformate in camerette e tettoie irregolari

Cantinole occupate arbitrariamente, trasformate in camerette e accorpate alle abitazioni, marciapiedi occupati abusivamente mediante la realizzazione di muretti di recinzione adiacenti alle abitazioni, all'interno delle quali sono state realizzate delle tettoie, una tettoia di forma irregolare ancorata alle pareti prospettiche dello stabile installate e una veranda chiusa installati a copertura dei terrazzi.

Sono alcuni dei provvedimenti adottati a luglio in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia presso lo stabile ex Onpi di Corso del Mezzogiorno dopo gli accertamenti effettuati l'8 e il 30 giugno da parte della polizia locale di Foggia.

In passato il palazzone ex Onpi è stato oggetto di numerose perquisizioni. La più imponente fu quella del gennaio 2020, quando negli scantinati e nei corridoi furono trovate armi e droga (guarda qui). Nel maggio 2022 furono eseguite altre perquisizioni nei confronti di soggetti vicini alla criminalità locale. In quella occasione fu scoperto un deposito di droga.

Dell'attività di spaccio nel noto quartiere del capoluogo dauno se ne era occupato anche Vittorio Brumotti in un servizio di Striscia La Notizia. In sella alla sua immancabile bicicletta, aveva documentato l'attività di spaccio in pieno giorno