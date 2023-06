Abusi edilizi, effettuano lavori in casa senza autorizzazione: scoperti aumenti volumetrici e cambi di prospetto

Ieri 16 giugno, personale del comando della polizia locale di Orta Nova, in un'azione congiunta con la Polizia di Stato della Questura di Foggia e con il supporto dell'Arma dei Carabinieri della locale stazione, ha eseguito il sequestro preventivo di un immobile adibito ad abitazione sul quale erano in corso evidenti e rilevanti lavori edili, tra cui la diversa distribuzione dei locali interni, consistenti aumenti volumetrici e cambi di prospetto, in assenza dei titoli autorizzatori da parte del Comune.

Il commissario prefettizio Angelo Caccavone, evidenzia che all’interno dell’immobile sono stati rintracciati anche due minori intenti nello svolgimento di attività di recupero di materiali ferrosi.

Il personale intervenuto ha provveduto, altresì, a deferire i presunti responsabili degli abusi all’Autorità Giudiziaria, notiziando anche il Tribunale dei Minorenni di Bari. L’Amministrazione Comunale assicura che terrà alta l’attenzione sul fenomeno relativo agli abusi urbanistico-edilizi sul territorio comunale, ed esprime il profondo ringraziamento alle Forze di Polizia per lo straordinario lavoro di controllo sul territorio, attestato anche dall’operazione congiunta di ieri.